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09 Şubat 2020, Pazar
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Falcao ne zaman dönecek? 'den açıklama

Falcao ne zaman dönecek? Fatih Terim'den açıklama

'in 21. haftasında 'nın sahasında 'ı konuk edeceği maçtan önce sarı-kırmızılı takımda açıklamalarda bulundu. Kurt hoca, yıldız santrfor 'nun sakatlığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

teknik direktörü , maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken, bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan 'yla ilgili konuştu.

Kasımpaşa maçına değinen Fatih Terim, "Nasıl bir oyun olacak? Keşke bilsek de söylesek. Rakiplerin puan kaybetmesi bizi ilgilendiriyor ama bizim kazanmamız halinde bu anlam kazanır. Umarım oyuncularımız da dışarıdaki düşüncelerini sahaya yansıtırlar. Hasarsız yola devam ederiz" dedi.

''ALANYA MAÇINDA KULÜBEDE OLMASINI İSTİYORUZ''
Sakatlar ve geri dönen oyuncular için Terim, "Falcao'nun Alanya maçında kulübede olmasını istiyoruz. Belki sonradan da sokabiliriz. Henry de güçlenecek. Saracchi de iyi durumda. Maçın durumuna göre belki korumak için kenara alırız." sözlerini kullandı.

Galatasaray ile , rövanşında 12 Şubat Çarşamba, 20:30'da karşı karşıya gelecek.

Ne zaman sakatlanmıştı?
33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, ligin 19. haftasında oynanan maçının 58. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 19:27
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