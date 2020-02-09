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09 Şubat 2020, Pazar
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'da sakatlandı!

Galatasaray'da Marcelo Saracci sakatlandı!

'in 21. haftasında ile , Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda , maçın 3. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

'da Marcelo Saracchi şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 'in 21. haftasında zirve yolunda çok önemli olan maçta ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında yıldız futbolcu Marcelo Saracchi talihsiz bir sakatlık yaşadı. 3. dakikada sakatlanan Uruguaylı futbolcu, yerini Martin Linnes'e bıraktı.

SAKATLIKTAN YENİ ÇIKMIŞTI
Marcelo Saracchi, İttifak Holding Konyaspor maçında sol arka adalesinden sakatlanmış ve bir süre formasından uzak kalmıştı. O maçtan sonra ilk defa bir resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu aynı bölgeden sorun yaşayınca oyundan çıkmak zorunda kaldı.

  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 19:14
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