Galatasaray'da Marcelo Saracci sakatlandı!

Galatasaray'da Marcelo Saracchi şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 21. haftasında zirve yolunda çok önemli olan maçta Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında yıldız futbolcu Marcelo Saracchi talihsiz bir sakatlık yaşadı. 3. dakikada sakatlanan Uruguaylı futbolcu, yerini Martin Linnes'e bıraktı.

SAKATLIKTAN YENİ ÇIKMIŞTI

Marcelo Saracchi, İttifak Holding Konyaspor maçında sol arka adalesinden sakatlanmış ve bir süre formasından uzak kalmıştı. O maçtan sonra ilk defa bir resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu aynı bölgeden sorun yaşayınca oyundan çıkmak zorunda kaldı.