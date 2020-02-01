Galatasaray'a büyük müjde! Kemerburgaz...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yoğun çabalar verdiği Kemerburgaz ile ilgili kulübe müjde... Sarı kırmızılı kulübe tahsis edilen Kemerburgaz'daki arazide tahliye ve yıkım işlemleri resmen başladı. Sarı kırmızılı kulüp hemen Kemerburgaz'a bayrağı dikecek. Tesis çalışmalarına başlanıp 2 yıl içinde tamamlanacak ve kulüp yeni tesislerine taşınacak.

ARAZİDE MADEN İŞLETMESİ VARDI

Sürecin uzamasının nedeniyse arazinin bir kısmının, Enerji Bakanlığı tarafından verilmiş bir maden işletmesi ile çakışması...

Arazinin Milli Emlak tarafından G.Saray'a tahsis edilmesinden sonra Enerji Bakanlığı, maden işletmesini çıkarma kararı almıştı. Şirketin, Enerji Bakanlığı kararı aleyhine açmış olduğu davada daha önce verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasıyla arazinin tahliyesi önünde hiçbir engel kalmadı.

Cuma günü, Eyüp Sultan Belediyesi'ne ait ekipler arazinin tahliyesi için yıkım işlemlerine başladı. Tahliyenin ardından arazi Milli Emlak tarafından boş olarak teslim alınacak ve Galatasaray'a devredilecek.