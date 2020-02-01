Galatasaray'a büyük müjde! Kemerburgaz...
Galatasaray Kulübü'nün yaklaşık 2 yıldır yoğun çabalar verdiği ve mesai harcadığı Kemerburgaz arazisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kulübün yeni kamp tesislerini kurmasının önündeki en önemli engel ortadan kalktı. Buna göre; ilgili arazide tahliye ve yıkım işlemleri resmen başladı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yoğun çabalar verdiği Kemerburgaz ile ilgili kulübe müjde... Sarı kırmızılı kulübe tahsis edilen Kemerburgaz'daki arazide tahliye ve yıkım işlemleri resmen başladı. Sarı kırmızılı kulüp hemen Kemerburgaz'a bayrağı dikecek. Tesis çalışmalarına başlanıp 2 yıl içinde tamamlanacak ve kulüp yeni tesislerine taşınacak.
ARAZİDE MADEN İŞLETMESİ VARDI
Sürecin uzamasının nedeniyse arazinin bir kısmının, Enerji Bakanlığı tarafından verilmiş bir maden işletmesi ile çakışması...
Arazinin Milli Emlak tarafından G.Saray'a tahsis edilmesinden sonra Enerji Bakanlığı, maden işletmesini çıkarma kararı almıştı. Şirketin, Enerji Bakanlığı kararı aleyhine açmış olduğu davada daha önce verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasıyla arazinin tahliyesi önünde hiçbir engel kalmadı.
Cuma günü, Eyüp Sultan Belediyesi'ne ait ekipler arazinin tahliyesi için yıkım işlemlerine başladı. Tahliyenin ardından arazi Milli Emlak tarafından boş olarak teslim alınacak ve Galatasaray'a devredilecek.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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