Galatasaray'da Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı

Ara transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika, Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontejanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki yıldız ismin sözleşmesini askıya aldı.

Nzonzi ile sözleşmesini fesheden Galatasaray, sakatlığı sebebiyle nisan ayına kadar sahalarda uzak kalacak olan Luyindama ile Yuto Nagatomo'nun sözleşmesini askıya aldı.