Galatasaray'da Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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'da ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı

Galatasaray'da Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı

'da transfer döneminin bitmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı ve yabancı sayısı 14 sınırına düşürüldü.

Ara transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika, Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontejanını aşan , transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki yıldız ismin sözleşmesini askıya aldı.

Nzonzi ile sözleşmesini fesheden Galatasaray, sakatlığı sebebiyle nisan ayına kadar sahalarda uzak kalacak olan Luyindama ile 'nun sözleşmesini askıya aldı.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 19:20
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