Galatasaray'da Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı
Galatasaray'da transfer döneminin bitmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı ve yabancı sayısı 14 sınırına düşürüldü.
Ara transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika, Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontejanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki yıldız ismin sözleşmesini askıya aldı.
Nzonzi ile sözleşmesini fesheden Galatasaray, sakatlığı sebebiyle nisan ayına kadar sahalarda uzak kalacak olan Luyindama ile Yuto Nagatomo'nun sözleşmesini askıya aldı.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 19:20
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray'da Yuto Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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