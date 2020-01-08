Nzonzi’ye yeni talip - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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’ye yeni talip

Nzonzi’ye yeni talip

'da kalan 'nin Roma'da da kadroya girmesinin zor olduğu ve yeniden kiralık olarak gideceği takımın olacağı belirtildi.

'da kalan 'nin Roma'da da kadroya girmesinin zor olduğu ve yeniden kiralık olarak gideceği takımın olacağı belirtildi. İtalyan basınından Rai Sport'a yansıyan haberlere göre, Celta Vigo, Stanislav 'nın 'ye gidişiyle Nzonzi'yi kadrosuna katacak. Lobotka'nın, yaklaşık 25 milyon euroluk bonservisle Napoli'ye imza atması bekleniyor.

ADIM ATMADI
Terim, Nzonzi'nin durumuyla ilgili, oyuncuya kapıların kapalı olmadığını ve takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Ancak Fransız oyuncudan henüz olumlu bir adım gelmedi.
  1. 8.1.2020
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