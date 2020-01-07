Yabancı sayısı 17’ye çıktı
Cimbom'da Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun gelişi ve Martin Linnes'in dönüşüyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı.
Cimbom'da Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun gelişi ve Martin Linnes'in dönüşüyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Durum böyle olunca gözler, takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Yabancı sayısını düşürmek için Luyindama ve Andone'nin anlaşmaları dondurulacak. Nzonzi, Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmeleri feshedilecek. Belhanda, Babel de kapıya yakın duruyor. 2 Şubat'a kadar Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanacak gibi görünüyor.
- 7.1.2020
- Beşiktaş'ın göz bebeğini Galatasaray kapıyor!
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle Semih Özsoy yıldız ismin babasıyla görüştü
- Galatasaray'da kilit rakam 7! Devre arasında...
- Trabzonspor'da sorun çözülüyor! İşte defansın yeni lideri
- Galatasaray Roma'yı böyle ikna edecek! İşte Aslan'ın Mert Çetin teklifi
-
Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'dan çifte transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI Jody Lukoki.......alın. yeni yattara olur.
-
Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Gülhan Belhanda ve Cagne gibi hayal kırıklığı yaşatan futbolcular bir transfer ayıbıdır, yazık kulübün paralarını heba edenlere.
-
Trabzonspor'un kamp kadrosunda altyapı sürprizi! Tam 8 isim...
Toplam 1
Yorum
adı değmez kerem baykuş'ta ısrar edilmeli, çok iyi potansiyele sahip. TS cok kazanır
Yabancı sayısı 17’ye çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.