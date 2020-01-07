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07 Ocak 2020, Salı
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Yabancı sayısı 17’ye çıktı

Yabancı sayısı 17’ye çıktı

'da  ve 'nun gelişi ve 'in dönüşüyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı.

'da ve 'nun gelişi ve 'in dönüşüyle birlikte yabancı sayısı 17'ye çıktı. Durum böyle olunca gözler, takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Yabancı sayısını düşürmek için Luyindama ve Andone'nin anlaşmaları dondurulacak. Nzonzi, Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmeleri feshedilecek. , Babel de kapıya yakın duruyor. 2 Şubat'a kadar 'da büyük hareketlilik yaşanacak gibi görünüyor.

  1. 7.1.2020
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