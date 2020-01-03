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03 Ocak 2020, Cuma
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Cimbom’a Rumen 10 numara

Cimbom’a Rumen 10 numara

Devre arasında takımı yenilemek isteyen 'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir iddia da yurt dışından geldi. Rumen basını, Cimbom'un Serie B takımlarından Perugia'da forma giyen Vlad Dragomir ile ilgilendiği iddia edildi.

Devre arasında takımı yenilemek isteyen 'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bir iddia da yurt dışından geldi. Rumen basını, Cimbom'un Serie B takımlarından Perugia'da forma giyen Vlad Dragomir ile ilgilendiği iddia edildi. Rumenler, 20 yaşındaki sol ayaklı 10 numarayı Terim'in uzun süredir izlediğini hatta Hagi başta birlikte çalıştığı Rumen isimlerden bilgi aldığını kaydetti.

Dragomir, bu sezon 14 maçta forma giyen ve 3 asist yaptı. Rumen basını, Galatasaray'ın genç yıldız için Udinese'nin karşısında en dişli rakip olarak çıktığını yazdı.
  1. 3.1.2020
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