Şimdi moda onlar!
G.Saray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayan Taylan Antalyalı, bu fırsatı kaçırmadı. Orta sahaya dinamizm katan 24 yaşındaki oyuncu, ilk golünü Antalyaspor'a attı. Attığı golün yanı sıra yüzde 92'lik pas yüzdesiyle oynadı. Antalyaspor ceza sahasında 8 kez topla buluştu. Ayrıca 8 ikili mücadele kazandı.
G.Saray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayan Taylan Antalyalı, bu fırsatı kaçırmadı. Orta sahaya dinamizm katan 24 yaşındaki oyuncu, ilk golünü Antalyaspor'a attı. Attığı golün yanı sıra yüzde 92'lik pas yüzdesiyle oynadı. Antalyaspor ceza sahasında 8 kez topla buluştu. Ayrıca 8 ikili mücadele kazandı.
Ömer Bayram da Galatasaray'da ilk yarıda performansıyla iz bırakan oyuncular arasında başı çekti. Enerjisiyle dikkat çeken ve sol kanadın çalışmasını sağlayan Ömer, geride kalan ilk yarı boyunca takımında 1'den fazla (5) asist yapan tek oyuncu oldu. Feghouli, Belhanda, Mariano, Taşdemir ve Nzonzi toplamda 5 asiste ulaşabildi.
- 30.12.2019
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Şimdi moda onlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.