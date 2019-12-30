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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Şimdi moda onlar!

Şimdi moda onlar!

G.Saray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayan Taylan Antalyalı, bu fırsatı kaçırmadı. Orta sahaya dinamizm katan 24 yaşındaki oyuncu, ilk golünü Antalyaspor'a attı. Attığı golün yanı sıra yüzde 92'lik pas yüzdesiyle oynadı. Antalyaspor ceza sahasında 8 kez topla buluştu. Ayrıca 8 ikili mücadele kazandı.

G.Saray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayan Taylan Antalyalı, bu fırsatı kaçırmadı. Orta sahaya dinamizm katan 24 yaşındaki oyuncu, ilk golünü Antalyaspor'a attı. Attığı golün yanı sıra yüzde 92'lik pas yüzdesiyle oynadı. Antalyaspor ceza sahasında 8 kez topla buluştu. Ayrıca 8 ikili mücadele kazandı.

Ömer Bayram da Galatasaray'da ilk yarıda performansıyla iz bırakan oyuncular arasında başı çekti. Enerjisiyle dikkat çeken ve sol kanadın çalışmasını sağlayan Ömer, geride kalan ilk yarı boyunca takımında 1'den fazla (5) asist yapan tek oyuncu oldu. Feghouli, Belhanda, Mariano, Taşdemir ve Nzonzi toplamda 5 asiste ulaşabildi.

  1. 30.12.2019
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