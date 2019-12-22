Mbaye Diagne'den bomba hamle! Galatasaray...
Devre arasında Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takım ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Senegalli golcü, geçtiğimiz sezondan bir fotoğrafını koyarak, "King" yazdı ve sarı kırmızı emojiler bıraktı.
Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Diagne'den Galatasaray paylaşımları gelmeye devam ediyor.
Sezon başında Club Brugge'a kiralanan ancak kadro dışı kalan Diagne için Belçika temsilcisi, oyuncuyu artık istemediğini ve 1 yıllık kira bedelinin tamamını ödeyeceğini Galatasaray'a bildirmişti.
Belçika kulübü, 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığı Senegalli futbolcuyu gönderecek olurken, sarı kırmızılılarda yabancı kontenjanı dolu olduğu için Diagne geri dönerse bir yabancının gönderilmesi gerekiyor. Bir sezonda 3. bir kulüpte oynayamayacak olan Diagne'nin değerinin düşmemesi için ikinci devre eski formasına kavuşması bekleniyor.
Mbaye Diagne bu sezon Belçika ekibiyle 9 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
İŞTE O PAYLAŞIM...
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Mbaye Diagne'den bomba hamle! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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