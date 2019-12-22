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22 Aralık 2019, Pazar
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'den bomba hamle! ...

Mbaye Diagne'den bomba hamle! Galatasaray...

Devre arasında 'a geri dönmesi beklenen , sarı-kırmızılı takım ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. hesabından paylaşım yapan Senegalli golcü, geçtiğimiz sezondan bir fotoğrafını koyarak, "King" yazdı ve sarı kırmızı emojiler bıraktı.

Ara transfer döneminde 'a geri dönmesi beklenen Diagne'den Galatasaray paylaşımları gelmeye devam ediyor.

Sezon başında 'a kiralanan ancak kadro dışı kalan Diagne için Belçika temsilcisi, oyuncuyu artık istemediğini ve 1 yıllık kira bedelinin tamamını ödeyeceğini Galatasaray'a bildirmişti.

Belçika kulübü, 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığı Senegalli futbolcuyu gönderecek olurken, sarı kırmızılılarda yabancı kontenjanı dolu olduğu için Diagne geri dönerse bir yabancının gönderilmesi gerekiyor. Bir sezonda 3. bir kulüpte oynayamayacak olan Diagne'nin değerinin düşmemesi için ikinci devre eski formasına kavuşması bekleniyor.

bu sezon Belçika ekibiyle 9 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

  1. 22.12.2019
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