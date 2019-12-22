Mbaye Diagne'den bomba hamle! Galatasaray...

Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Diagne'den Galatasaray paylaşımları gelmeye devam ediyor.

Sezon başında Club Brugge'a kiralanan ancak kadro dışı kalan Diagne için Belçika temsilcisi, oyuncuyu artık istemediğini ve 1 yıllık kira bedelinin tamamını ödeyeceğini Galatasaray'a bildirmişti.

Belçika kulübü, 3 milyon 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığı Senegalli futbolcuyu gönderecek olurken, sarı kırmızılılarda yabancı kontenjanı dolu olduğu için Diagne geri dönerse bir yabancının gönderilmesi gerekiyor. Bir sezonda 3. bir kulüpte oynayamayacak olan Diagne'nin değerinin düşmemesi için ikinci devre eski formasına kavuşması bekleniyor.

Mbaye Diagne bu sezon Belçika ekibiyle 9 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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