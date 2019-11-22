Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
Süper Lig'de 12. hafta açılış mücadelesi kapsamında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı futbol takımı, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi. Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu. Sonucu merakla beklenen karşılaşma takip etmek ve maçın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Galatasaray Başakşehir maçı için geri sayım başladı... Süper Lig'de 12. hafta perdesi Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyle açılacak. Galatasaray, rakibiyle ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS Başkaşehir maçı hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Lig 12. hafta Galatasaray Başakşehir karşılaşması bugün saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Marcao, Emre, N'Zonzi, Seri, Ömer, Adem, Babel (Emre Mor)
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli, Gulbrandsen
EKSİK OYUNCULAR...
Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao bir süre daha formasından uzak kalacak. Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor. Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de sakatlıkları sürüyor.
Turuncu-lacivertli takımda bu önemli mücadele öncesinde eksik bulunmuyor. Konuk ekipte İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları geçti. İstanbul ekibinde cezalı futbolcu da bulunmuyor.
NOTLAR:
SAKATLIKLARDAN YANA BAŞI BELADA
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosunu kurmakta zorlanıyor.
Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao bir süre daha formasından uzak kalacak. Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor.
Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de sakatlıkları sürüyor.
Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi tek iyi haber Mario Lemina'dan geldi. Milli takımından sağ diz iç yan bağındaki zorlanma şikayetiyle dönen Gabonlu futbolcu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyebilecek.
KRİTİK CLUB BRUGGE MAÇI ÖNCESİ MORAL ARIYOR
Galatasaray, taraftarının önünde güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maça moralli çıkmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün yanı sıra Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçlarının ardından gruptan çıkma şansını kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü İstanbul'da ağırlayacağı Club Brugge'ü mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi ümitlerini sürdürmeye çalışacak.
BELHANDA VE BABEL CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon Galatasaray'ın tüm lig maçlarında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Faslı Belhanda, gördükleri üçer sarı kartla ceza sınırına geldi.
Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun da Medipol Başahşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Durumları maç saatinde netleşecek futbolcular, kadroda yer almaları ve sarı kart görmeleri halinde 13. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.
GALATASARAY İLE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 23. RANDEVUDA
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 23. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.
GALATASARAY, SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.
İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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