Galatasaray Başakşehir maçı için geri sayım başladı... Süper Lig'de 12. hafta perdesi Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyle açılacak. Galatasaray, rakibiyle ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 GS Başkaşehir maçı hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig 12. hafta Galatasaray Başakşehir karşılaşması bugün saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Marcao, Emre, N'Zonzi, Seri, Ömer, Adem, Babel (Emre Mor)

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli, Gulbrandsen

EKSİK OYUNCULAR...

Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao bir süre daha formasından uzak kalacak. Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor. Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de sakatlıkları sürüyor.

Turuncu-lacivertli takımda bu önemli mücadele öncesinde eksik bulunmuyor. Konuk ekipte İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları geçti. İstanbul ekibinde cezalı futbolcu da bulunmuyor.

NOTLAR:

SAKATLIKLARDAN YANA BAŞI BELADA

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosunu kurmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao bir süre daha formasından uzak kalacak. Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor.

Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de sakatlıkları sürüyor.

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi tek iyi haber Mario Lemina'dan geldi. Milli takımından sağ diz iç yan bağındaki zorlanma şikayetiyle dönen Gabonlu futbolcu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyebilecek.

KRİTİK CLUB BRUGGE MAÇI ÖNCESİ MORAL ARIYOR

Galatasaray, taraftarının önünde güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maça moralli çıkmak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün yanı sıra Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçlarının ardından gruptan çıkma şansını kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü İstanbul'da ağırlayacağı Club Brugge'ü mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi ümitlerini sürdürmeye çalışacak.

BELHANDA VE BABEL CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Galatasaray'ın tüm lig maçlarında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Faslı Belhanda, gördükleri üçer sarı kartla ceza sınırına geldi.

Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun da Medipol Başahşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Durumları maç saatinde netleşecek futbolcular, kadroda yer almaları ve sarı kart görmeleri halinde 13. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY İLE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 23. RANDEVUDA

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 23. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY, SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.