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21 Kasım 2019, Perşembe
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ile 23. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 23. randevuda

'de verilen milli aranın ardından 12. hafta cuma günü oynanacak olan , Başakşehir maçıyla başlayacak. İki takım Süper Lig'de yarın 23. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla 'un 2007-2008 sezonunda ilk kez 'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini , 6'sını kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY, SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

  1. 21.11.2019
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