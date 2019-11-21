Galatasaray ile Medipol Başakşehir 23. randevuda
Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 12. hafta cuma günü oynanacak olan Galatasaray, Başakşehir maçıyla başlayacak. İki takım Süper Lig'de yarın 23. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.
GALATASARAY, SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.
İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.
- 21.11.2019
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MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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