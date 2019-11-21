Galatasaray ile Medipol Başakşehir 23. randevuda

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY, SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.