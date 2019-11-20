Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da, sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Şener, Falcao, Andone, Belhanda, Muslera, Babel, Luyindama ve Lemina'nın sakatlıkları bulunuyor. Bu isimlerden Muslera'nın oynamasında bir sakınca olmadığı öğrenilirken Terim'in forvet kararı ise merakla bekleniyordu. Tecrübeli teknik adam bu konuda sürpriz bir karara imza atacak. İşte Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve Aslan'ın muhtemel Başakşehir 11'i...