Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında...

Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da, sakatlıklar teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, Şener, Falcao, Andone, Belhanda, Muslera, Babel, Luyindama ve Lemina'nın sakatlıkları bulunuyor. Bu isimlerden Muslera'nın oynamasında bir sakınca olmadığı öğrenilirken Terim'in forvet kararı ise merakla bekleniyordu. Tecrübeli teknik adam bu konuda sürpriz bir karara imza atacak. İşte Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve Aslan'ın muhtemel Başakşehir 11'i...

20 Kasım 2019 Çarşamba 10:15
Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında...

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, milli takım kampında bulunan futbolcuların sakatlığı moralleri bozdu.

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Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında...

Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar, kadroda mecburi bir değişimin yolunu açtı.

Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında...

FORVET SIKINTISI

Üst üste çok zorlu ve kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor.

Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında...

Andone'nin devreyi kapatması, Falcao'nun da tedavisinin en az 2 hafta daha süreceğinin açıklanmasından sonra bir kötü haber Ryan Babel'den geldi. Hollandalı yıldız, milli takımda sakatlandı...

Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında...

SAKATLIĞIN BOYUTU BELİRSİZ

Babel'in dizinden sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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