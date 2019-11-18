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18 Kasım 2019, Pazartesi
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şimdi yandı! İşler iyice karıştı

Galatasaray şimdi yandı! İşler iyice karıştı

'da forvet pozisyonunda işler iyice karıştı. Teknik direktör forvetsiz kaldı. ve 'nin sakatlığı ile boğuşan Galatasaray'a bir darbe de 'den geldi. Sakatlığı yüzünden Takım kadrosundan çıkarıldığı duyurulan Babel'in sahalara ne zaman döneceği de henüz belirsiz.

Sezona forvet hattında ve ikilisi ile başlayan iki futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forvetsiz kaldı. Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla parmak ısırtan Romanyalı golcü Andone'nin sakatlanmasının ardından 'den de kötü haber geldi.

Hollanda 'nda sakatlanan Ryan Babel, Estonya ile oynanacak maç öncesi aday kadrodan çıkartıldı. Galatasaray'da Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığının ardından Ryan Babel'in maçında forvet pozisyonunda oynaması bekleniyordu.

Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

ANDONE 2.5 AY YOK! FALCAO İSE...

26 yaşındaki Rumen futbolcunun sakatlığı nedeniyle en az 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Galatasaray'ın son olarak 1 Ekim'de sahaya çıkabilen golcüsü Radamel Falcao için bir kötü haber daha geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle uzun bir süre daha sahalara dönemeyecek.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"'daki tedavisinin ardından 'a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek."

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  1. 18.11.2019
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