Galatasaray şimdi yandı! İşler iyice karıştı

Sezona forvet hattında Florin Andone ve Radamel Falcao ikilisi ile başlayan Galatasaray iki futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forvetsiz kaldı. Falcao'nun yokluğunda gösterdiği performansla parmak ısırtan Romanyalı golcü Andone'nin sakatlanmasının ardından Ryan Babel'den de kötü haber geldi.

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Ryan Babel, Estonya ile oynanacak maç öncesi aday kadrodan çıkartıldı. Galatasaray'da Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığının ardından Ryan Babel'in Başakşehir maçında forvet pozisyonunda oynaması bekleniyordu.

Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

ANDONE 2.5 AY YOK! FALCAO İSE...

26 yaşındaki Rumen futbolcunun sakatlığı nedeniyle en az 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Galatasaray'ın son olarak 1 Ekim'de sahaya çıkabilen golcüsü Radamel Falcao için bir kötü haber daha geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle uzun bir süre daha sahalara dönemeyecek.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya'ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek."