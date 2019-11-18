Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler

Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao gündem olmaya devam ediyor... Sakatlığı süren Kolombiyalı oyuncu, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönmüştü. Ve sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçıran yıldız futbolcu bu kez de son görüntüsüyle olay oldu. Falcao oturduğu semt olan Bebek'in semt pazarında göründü. Yıldız ismin bu görüntüsü adeta gündem olurken birçok sarı kırmızılı taraftarca tepki aldı. İşte detaylar ve Falcao'yu hedef alan o yorumlar...

18 Kasım 2019 Pazartesi 13:02 Güncelleme: 18.11.2019 13:11
Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler

Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı, salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler

Daha sonra yeniden İspanya'ya giderek bir hafta burada kalacak olan Falcao'nun tedavisinin son aşaması kulüpte gerçekleştirilecek.

Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler

PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kaçıran Kolombiyalı futbolcu, bir semt pazarında alışveriş yaparken göründü.

Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler

DAKİKASI 45 BİN 849 TL

Kolombiyalı golcü 3 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere SarıKırmızılı formayı 5 maçta giydi. Falcao 5 maçta sadece 360 dakika sahada kaldı.

Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler

33 yaşındaki forvet takımına sadece 1 gol atarak katkı sağladı. Yani Falcao'nun bir golünün maliyeti G.Saray'a 2 milyon 600 bin euroyu (16 milyon 506 bin TL) buldu. 360 dakika sahada kalan Falcao'nun sahadaki her dakikası için 45 bin 849 TL ödeme yapılmış oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN