Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao gündem olmaya devam ediyor... Sakatlığı süren Kolombiyalı oyuncu, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönmüştü. Ve sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçıran yıldız futbolcu bu kez de son görüntüsüyle olay oldu. Falcao oturduğu semt olan Bebek'in semt pazarında göründü. Yıldız ismin bu görüntüsü adeta gündem olurken birçok sarı kırmızılı taraftarca tepki aldı. İşte detaylar ve Falcao'yu hedef alan o yorumlar...