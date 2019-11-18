Olay görüntü: Falcao pazarda! Sakatlığına patates önerdiler
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao gündem olmaya devam ediyor... Sakatlığı süren Kolombiyalı oyuncu, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönmüştü. Ve sakatlığı nedeniyle 7 maç kaçıran yıldız futbolcu bu kez de son görüntüsüyle olay oldu. Falcao oturduğu semt olan Bebek'in semt pazarında göründü. Yıldız ismin bu görüntüsü adeta gündem olurken birçok sarı kırmızılı taraftarca tepki aldı. İşte detaylar ve Falcao'yu hedef alan o yorumlar...
18 Kasım 2019 Pazartesi 13:02
Güncelleme: 18.11.2019 13:11
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Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı, salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha sonra yeniden İspanya'ya giderek bir hafta burada kalacak olan Falcao'nun tedavisinin son aşaması kulüpte gerçekleştirilecek.
PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPTI
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kaçıran Kolombiyalı futbolcu, bir semt pazarında alışveriş yaparken göründü.
DAKİKASI 45 BİN 849 TL
Kolombiyalı golcü 3 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere SarıKırmızılı formayı 5 maçta giydi. Falcao 5 maçta sadece 360 dakika sahada kaldı.
33 yaşındaki forvet takımına sadece 1 gol atarak katkı sağladı. Yani Falcao'nun bir golünün maliyeti G.Saray'a 2 milyon 600 bin euroyu (16 milyon 506 bin TL) buldu. 360 dakika sahada kalan Falcao'nun sahadaki her dakikası için 45 bin 849 TL ödeme yapılmış oldu.