MAÇ SONUCU Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor MAÇ ÖZETİ
Yeni sezonda Süper Lig’de ve Avrupa’da istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray, Çaykur Rizespor’u kendi evinde ağırladı. Abdülkadir Bitigen'in düdük çaldığı mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı Süper Lig 10. hafta açılış mücadelesine sahne oldu. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım taraftarı önünde 3 puanı 2 golle almayı bildi. Galatasaray'ın golleri Talbi (k.k) ve Babel (P) ayağından geldi.
Sarı-Kırmızılılar bu golle puanını 16'ya yükseltirken maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
Detaylar geliyor...
- 01.11.2019
- Güncelleme: 01.11.2019 22:26
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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