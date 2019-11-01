MAÇ SONUCU Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor MAÇ ÖZETİ

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı Süper Lig 10. hafta açılış mücadelesine sahne oldu. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım taraftarı önünde 3 puanı 2 golle almayı bildi. Galatasaray'ın golleri Talbi (k.k) ve Babel (P) ayağından geldi.

Sarı-Kırmızılılar bu golle puanını 16'ya yükseltirken maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

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