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01 Kasım 2019, Cuma
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MAÇ SONUCU 2-0 MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor MAÇ ÖZETİ

Yeni sezonda ’de ve Avrupa’da istediği sonuçları elde edemeyen , ’u kendi evinde ağırladı. Abdülkadir Bitigen'in düdük çaldığı mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

- maçı 10. hafta açılış mücadelesine sahne oldu. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım taraftarı önünde 3 puanı 2 golle almayı bildi. Galatasaray'ın golleri Talbi (k.k) ve Babel (P) ayağından geldi.

Sarı-Kırmızılılar bu golle puanını 16'ya yükseltirken maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

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  1. 01.11.2019
  2. Güncelleme: 01.11.2019 22:26
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