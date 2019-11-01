Galatasaray taraftarlarından Taylan Antalyalı tepkisi! 'Fatih Terim kariyerini bitirdi' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarlarından Taylan Antalyalı tepkisi! "Fatih Terim kariyerini bitirdi"

Galatasaray taraftarlarından Taylan Antalyalı tepkisi! "Fatih Terim kariyerini bitirdi"

Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'u ağırlayacağı maçın kadrosu açıklanırken, bir detay dikkatlerden kaçmadı. Erzurumspor'dan transfer edilen ve bugüne kadar forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı'nın yedeklerde bile yer almaması taraftarların tepkisini çekti. İşte sarı-kırmızılı taraftarlardan Taylan Antalyalı tepkileri...
1 Kasım 2019 Cuma 20:12
Galatasaray taraftarlarından Taylan Antalyalı tepkisi! Fatih Terim kariyerini bitirdi

Ligde bir türlü istediği görüntüyü çizemeyen sarı-kırmızılılarda taraftarlar, isteksiz oynayan oyuncular ile alakalı sitem etmişti.

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Galatasaray taraftarlarından Taylan Antalyalı tepkisi! Fatih Terim kariyerini bitirdi

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsılan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim ise rotasyon sinyalini vermişti.

Galatasaray taraftarlarından Taylan Antalyalı tepkisi! Fatih Terim kariyerini bitirdi

Kadroda artık genç oyunculara yer vereceğini ima eden Terim, "Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray taraftarlarından Taylan Antalyalı tepkisi! Fatih Terim kariyerini bitirdi

Süper Lig'in 10. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Galatasaray taraftarlarından Taylan Antalyalı tepkisi! Fatih Terim kariyerini bitirdi

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosu açıklandı ve kadroda 4 farklı oyuncu yer aldı.

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