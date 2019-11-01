Galatasaray taraftarlarından Taylan Antalyalı tepkisi! "Fatih Terim kariyerini bitirdi"
Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor'u ağırlayacağı maçın kadrosu açıklanırken, bir detay dikkatlerden kaçmadı. Erzurumspor'dan transfer edilen ve bugüne kadar forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı'nın yedeklerde bile yer almaması taraftarların tepkisini çekti. İşte sarı-kırmızılı taraftarlardan Taylan Antalyalı tepkileri...
1 Kasım 2019 Cuma 20:12
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Ligde bir türlü istediği görüntüyü çizemeyen sarı-kırmızılılarda taraftarlar, isteksiz oynayan oyuncular ile alakalı sitem etmişti.
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Geçtiğimiz hafta Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsılan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim ise rotasyon sinyalini vermişti.
Kadroda artık genç oyunculara yer vereceğini ima eden Terim, "Belki bazılarına haksızlık etmiş olabilirim. Bundan sonra daha çok göreceksiniz. Hatta 17-18 yaşındakileri bile görebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.
Süper Lig'in 10. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında ÇaykurRizespor'u konuk ediyor.
Türk TelekomStadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin maç kadrosu açıklandı ve kadroda 4 farklı oyuncu yer aldı.