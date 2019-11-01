İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından kareler!

Süper Lig'in 10. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın da sahibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 72. dakikasında sarı kart görmesinin ardından çılgına döndü.
1 Kasım 2019 Cuma 22:43
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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
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Mücadelenin golleri karşılaşmanın Talbi (k.k) ve Ryan Babel (p) kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor mücadelenin 72. dakikasında sarı kart gördü. Terim, teknik adam olarak ilk kez sarı kart ile cezalandırıldı.
Kartın ardından Terim çılgına döndü ve 4. hakeme tepki gösterdi.