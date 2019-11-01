İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından kareler!

Süper Lig'in 10. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın da sahibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 72. dakikasında sarı kart görmesinin ardından çılgına döndü.