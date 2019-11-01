İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından kareler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından kareler!

Süper Lig'in 10. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın da sahibi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının 72. dakikasında sarı kart görmesinin ardından çılgına döndü.

1 Kasım 2019 Cuma 22:43
İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından kareler!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından kareler!

Mücadelenin golleri karşılaşmanın Talbi (k.k) ve Ryan Babel (p) kaydetti.

İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından kareler!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor mücadelenin 72. dakikasında sarı kart gördü. Terim, teknik adam olarak ilk kez sarı kart ile cezalandırıldı.

İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından kareler!

Kartın ardından Terim çılgına döndü ve 4. hakeme tepki gösterdi.

İşte Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından kareler!

İŞTE MÜCADELEDEN KARELER...

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