Drogba federasyon başkanlığına adaylığını koydu
Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski yıldız futbolcu Didier Drogba, ülkesi Fildişi Sahili'nin gelecek aralık ayında yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını koydu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, futbolu bırakmasına rağmen bu sporda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Fildişi Sahilli eski futbolcu, ülkesinin futbol federasyonu başkanlığı için aday oldu. Ülke basınında yer alan haberlere göre Drogba, adaylık için gerekli dosyayı yetkililere ulaştırdı.
41 yaşındaki Drogba'nın adaylıkta yalnız olamayacağı ifade ediliyor. PSG'nin eski futbolcusu Bonaventure Kalou'nun da adaylar arasında yer alanacağı bildiriliyor.
Mecvut başkan Augustin Sidy Diallo'nun da tartışmalı olmasına rağmen başkanlığa adaylığını yeniden koyabileceği belirtildi. Nihai liste yakın zamanda açıklanacak.
- 19.08.2019
- Galatasaray'da son dakika! Yıllık 4.5 milyon euro ve anlaşma... Transfer haberleri
- Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar
- İşte yeni sol bek! Fenerbahçe resmen... Son dakika transfer haberleri
- Shaqiri'den flaş açıklama! Galatasaray'dan...
- Bu transfer çok konuşulur... Ve Mehmet Topal imzayı atıyor! Son dakika haberleri
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Drogba federasyon başkanlığına adaylığını koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.