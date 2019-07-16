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16 Temmuz 2019, Salı
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Falcao ilk sırada

Falcao ilk sırada

Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak ’ne gitmeye hak kazanan ’da forvet konusundaki çalışmalar da sürüyor.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak 'ne gitmeye hak kazanan 'da forvet konusundaki çalışmalar da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Diagne'yi düşünülen rakama satması halinde Fransız ekibi Monaco forması giyen forvet oyuncusu ilk hedef... Yabancı basın, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü ile görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 33 lig maçında 15 gol, 3 asistle oynadı.

  1. 16.7.2019
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