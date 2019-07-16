Falcao ilk sırada
Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanan Galatasaray’da forvet konusundaki çalışmalar da sürüyor.
Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray'da forvet konusundaki çalışmalar da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Diagne'yi düşünülen rakama satması halinde Fransız ekibi Monaco forması giyen forvet oyuncusu Radamel Falcao ilk hedef... Yabancı basın, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü ile görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 33 lig maçında 15 gol, 3 asistle oynadı.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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