Falcao ilk sırada

Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray'da forvet konusundaki çalışmalar da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Diagne'yi düşünülen rakama satması halinde Fransız ekibi Monaco forması giyen forvet oyuncusu Radamel Falcao ilk hedef... Yabancı basın, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü ile görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 33 lig maçında 15 gol, 3 asistle oynadı.