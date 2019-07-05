Sinan Gümüş Genoa'da!
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzaladı. Genoa, Sinan Gümüş'ün takıma katıldığını internet sitesinden duyurdu.
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Galatasaray'dan ayrılan Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi elinde olan Sinan Gümüş ile uzun süreli kontrat imzalandığı bildirildi.
Aurelio Andreazzoli'nin çalıştırdığı Genoa'nın hücum hattında Christian Kouamé, Andrea Pinamonti, Antonio Sanabria, Andrea Favilli ve Gianluca Lapadula gibi önemli isimler de bulunuyor.
2014 yazında Stuttgart'tan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 resmi maçta görev yaparken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa, daha önce Galatasaray'dan Koray Günter'i de bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.
SİTEDEN DUYURULDU
Sinan gümüş'ün transferi Genoa'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 15:13
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Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Sinan Gümüş Genoa'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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