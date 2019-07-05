Sinan Gümüş Genoa'da!

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Galatasaray'dan ayrılan Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi elinde olan Sinan Gümüş ile uzun süreli kontrat imzalandığı bildirildi.

Aurelio Andreazzoli'nin çalıştırdığı Genoa'nın hücum hattında Christian Kouamé, Andrea Pinamonti, Antonio Sanabria, Andrea Favilli ve Gianluca Lapadula gibi önemli isimler de bulunuyor.

2014 yazında Stuttgart'tan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 resmi maçta görev yaparken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa, daha önce Galatasaray'dan Koray Günter'i de bedelsiz olarak renklerine bağlamıştı.

SİTEDEN DUYURULDU

Sinan gümüş'ün transferi Genoa'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.