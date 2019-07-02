Recep Gül’ün rotası Belçika

Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Recep Gül, Belçika 1. Lig B Grubu ekibi Westerlo'ya gidiyor. Westerlo, genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl için 500 bin euro karşılığında oyuncuyu geri alma hakkını elinde bulunduracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl 4 maçta oynayan Recep, U21'de çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.