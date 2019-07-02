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02 Temmuz 2019, Salı
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’ün rotası

Recep Gül’ün rotası Belçika

'ın 18 yaşındaki oyuncusu , 1. Lig B Grubu ekibi 'ya gidiyor. Westerlo, genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

'ın 18 yaşındaki oyuncusu , 1. Lig B Grubu ekibi 'ya gidiyor. Westerlo, genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl için 500 bin euro karşılığında oyuncuyu geri alma hakkını elinde bulunduracak. 'nda geçen yıl 4 maçta oynayan Recep, U21'de çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.

  1. 2.7.2019
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