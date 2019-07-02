Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Recep Gül, Belçika 1. Lig B Grubu ekibi Westerlo'ya gidiyor. Westerlo, genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Recep Gül, Belçika 1. Lig B Grubu ekibi Westerlo'ya gidiyor. Westerlo, genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl için 500 bin euro karşılığında oyuncuyu geri alma hakkını elinde bulunduracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl 4 maçta oynayan Recep, U21'de çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Recep Gül’ün rotası Belçika haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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