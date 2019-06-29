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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Bruma’dan 337 bin euro

Bruma’dan 337 bin euro

'den 15 milyon euro'ya 'a olan , 'a 337.5 bin euro kazandırdı. Aslan'a 19 yaşında katılan Portekizli futbolcu için yetiştirme bedeli ödenecek.

'den 15 milyon euro'ya 'a olan , 'a 337.5 bin euro kazandırdı. Aslan'a 19 yaşında katılan Portekizli futbolcu için yetiştirme bedeli ödenecek. Futbolcunun 12 ila 23 yaş arasında forma giydiği kulüplere eşit şekilde yetiştirme parası verileceği için ile birlikte aynı ücret alınacak.

  1. 29.6.2019
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