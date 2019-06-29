Bruma’dan 337 bin euro
Leipzig'den 15 milyon euro'ya PSV Eindhoven'a transfer olan Armindo Bruma, Galatasaray'a 337.5 bin euro kazandırdı. Aslan'a 19 yaşında katılan Portekizli futbolcu için yetiştirme bedeli ödenecek.
Leipzig'den 15 milyon euro'ya PSV Eindhoven'a transfer olan Armindo Bruma, Galatasaray'a 337.5 bin euro kazandırdı. Aslan'a 19 yaşında katılan Portekizli futbolcu için yetiştirme bedeli ödenecek. Futbolcunun 12 ila 23 yaş arasında forma giydiği kulüplere eşit şekilde yetiştirme parası verileceği için Sporting Lizbon ile birlikte aynı ücret alınacak.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Bruma’dan 337 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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