Bruma’dan 337 bin euro

Leipzig'den 15 milyon euro'ya PSV Eindhoven'a transfer olan Armindo Bruma, Galatasaray'a 337.5 bin euro kazandırdı. Aslan'a 19 yaşında katılan Portekizli futbolcu için yetiştirme bedeli ödenecek. Futbolcunun 12 ila 23 yaş arasında forma giydiği kulüplere eşit şekilde yetiştirme parası verileceği için Sporting Lizbon ile birlikte aynı ücret alınacak.