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19 Haziran 2019, Çarşamba
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'ın şampiyonluğu Köln'de kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Köln'de kutlandı

'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan 'ın elde ettiği 22. şampiyonluk, 'nın Köln kentinde kutlandı...

Köln Galatasaraylılar Derneği'nin Event Palast'ta organize ettiği gecede 22. şampiyonluk kupasının yanı sıra, 18. kez kazanılan da sergilendi. Taraftarlar kupalarla fotoğraf çektirdi.

Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker, burada yaptığı konuşmada, her türlü zorluk ve engeli aşarak kendilerine şampiyonluk sevinci yaşatan Kulübü Başkanı başta olmak üzere yöneticilere ve teknik direktör 'e teşekkür etti.

Peker, "Galatasaraylı olmak demek, sadece şampiyonluklarla açıklanamayan, sadece kültürle tarif edilemeyen, sosyal dayanışmayla, sevgiyle, olağanüstü güçlü kazanma arzusu ve sınır tanımaz büyüme hırsıyla anlatılamayan bir yaşam biçimine sahip olmak demektir. Galatasaraylılık bir sevdadır, gönülden yaşanır. Galatasaraylılık bir aşktır, ölümsüzdür." diye konuştu.

Peker gecede birer konuşma yapan Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik'e birer plaket verdi.

Etkinliğin sonunda sanatçılar sahne aldı.

  1. 20.06.2019
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