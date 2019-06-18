Galatasaray'ın Belhanda kararı belli oldu! Önümüzdeki sezon... - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'ın Belhanda kararı belli oldu! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray'ın Belhanda kararı belli oldu! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ederken bir yandan da takımdaki oyuncular ile ilgili net kararlar almaya başladı. Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Faslı yıldız Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu. İşte transferin detayları...
18 Haziran 2019 Salı 22:41
Galatasaray'ın Belhanda kararı belli oldu! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray'da Belhanda gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray'ın Belhanda kararı belli oldu! Önümüzdeki sezon...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken takımdaki oyuncular ile ilgili net kararlar vermeye başladı.

Galatasaray'ın Belhanda kararı belli oldu! Önümüzdeki sezon...

Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcü Mbaye Diagne ve Yunan santrfor Mıtroglou ile yola devam etmeme kararı almıştı.

Galatasaray'ın Belhanda kararı belli oldu! Önümüzdeki sezon...

Ndiaye'nin kiralık sözleşmesini uzatmayacak olan Galatasaray'da Belhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Galatasaray'ın Belhanda kararı belli oldu! Önümüzdeki sezon...

Özellikle Arap kulüplerinin kıskacında olan Faslı yıldız için hatırı sayılır teklifler geldi.

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