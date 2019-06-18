Galatasaray'ın Belhanda kararı belli oldu! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ederken bir yandan da takımdaki oyuncular ile ilgili net kararlar almaya başladı. Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Faslı yıldız Younes Belhanda'nın takımdaki geleceği belli oldu. İşte transferin detayları...

18 Haziran 2019 Salı 22:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





