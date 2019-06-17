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17 Haziran 2019, Pazartesi
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yeni sezon formasını tanıttı!

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı!

, 2019/2020 sezonunda giyeceği formasını kulübün resmi sosyal medya hesabından tanıttı. Tanıtım sonrası büyük beğeni alan forma, taraftarların büyük kısmından geçer not aldı. 'larda yerini alan forma online olarak da satışa sunuldu ve fiyatı 249.90 TL olarak belirlendi.

'da gelen 22. şampiyonluğun ardından sarı kırmızılı taraftarlar 'lara hücum etmiş ve sarı kırmızılı kulüp lisanslı ürünlerden büyük gelir sağlamıştı. Akıllarda ise, Galatasaray yeni sezon formaları GS Store'da var mı? Galatasaray'da yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? soruları vardı.

Galatasaray taraftarları forma ve lisanlı ürün bulamazken, yönetim bu başarıyı gelire çevirme adına harekete geçmişti. Yeni sezon formaları 14 Haziran Cuma günü 'a geldi ve artık GS Store mağazalarında satışa sunuldu.

TANITIMI YAPILDI

Birçok ürün tükenirken Galatasaray, başarı ile gelen ilginin gelire çevrilmesi adına tedarik sponsoru Nike ile görüşerek 2019-20 sezonu forma, yeni ürünlerin bir an önce İstanbul'a gelmesini istemişti. Ve yeni forma sosyal medyadan tanıtıma sunuldu.

İŞTE GALATASARAY'IN 2019-20 SEZONUNDA GİYECEĞİ İÇ SAHA FORMASI

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 11:46
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