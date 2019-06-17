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Ve Diagne dönemi bitti! İşte gideceği takım ve alacağı para... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'ın tartışılan ismi Mbaye Diagne ile ilgili son dakika gelişmesi... Senegalli oyuncu Kasımpaşa'dan ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı kırmızılılardaki performansı göz dolduramayan golcü, geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar:
17 Haziran 2019 Pazartesi 10:07
Güncelleme: 17.06.2019 10:23
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Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da tüm camia yeni transferler için geri sayıma geçti.
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Önce oyuncu satışına odaklanan yönetim, Diagne konusunda da istediği sonuca ulaştı.
Diagne de Instagram profilindeki Galatasaray yazısını kaldırmıştı. Bu hareket transferin resmen bittiği şeklinde yorumlanmıştı.
Öte yandan 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medyadan verdiği ayrılık mesajına Galatasaray da kayıtsız kalmayacak. Sarı kırmızılıların oyuncuyu net bir biçimde uyaracağı da kaydedildi.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmak yerine tatile giden Diagne'nin bu hareketi de o dönemde büyük tepki almış, sarı-kırmızılı yönetim, aile sorunları nedeniyle erken gittiğini dile getirmişti.