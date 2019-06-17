Ve Diagne dönemi bitti! İşte gideceği takım ve alacağı para... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'ın tartışılan ismi Mbaye Diagne ile ilgili son dakika gelişmesi... Senegalli oyuncu Kasımpaşa'dan ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı kırmızılılardaki performansı göz dolduramayan golcü, geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar: