"Ozan Kabak Bayern Münih'le anlaşmak üzere"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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