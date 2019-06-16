Haldun Domaç: Galatasaray 5 milyon Euro verse Rizespor Muriç'i satar
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş değerlendirmelerde bulundu.
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