Ryan Babel İstanbul'da!
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ryan Babel İstanbul'da!

'da!

Ryan Babel İstanbul'da!

Sezon sonu yaklaşırken ismi birçok kulüple anılan 'ta da top koşturmuş olan 'a geldi. İngiliz kulübü Fulham'dan ayrılarak İstanbul'a gelen Ryan Babel çok büyük ihtimalle seneye forması giyecek.

'ın yeni transferi olması beklenen 'in üç gün önce 'a geldiği ortaya çıktı. Sosyal medyadan İstanbul'un içinde yer aldığı şehirleri paylaşan ve "Bir sonraki durak neresi?" diye soran Hollandalı futbolcu, tatiline başladı.

'den düşen Fulham, eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırmıştı. , ve 'den gelen teklifleri geri çeviren Ryan Babel'in sarı kırmızılılarla bir görüşme daha yapması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA GELEBİLİR

Öte yandan Ryan Babel'in Galatasaray'ın ile oynayacağı karşılaşmayı da statta takip edeceği iddia ediliyor. Donk, yakın dostu olan Babel'i "Haydi gel kırmızı kafa" diyerek Galatasaray'a davet etmişti.

Gelen bilgilere göre, sezon sonunda sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bedelsiz olarak geleceği için 2.2 milyon euro da imza parası ödenecek.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında 'dan 'a olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

  1. 18.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Babel İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN