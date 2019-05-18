Ryan Babel İstanbul'da!
Sezon sonu yaklaşırken ismi birçok kulüple anılan Beşiktaş'ta da top koşturmuş olan Ryan Babel İstanbul'a geldi. İngiliz kulübü Fulham'dan ayrılarak İstanbul'a gelen Ryan Babel çok büyük ihtimalle seneye Galatasaray forması giyecek.
Galatasaray'ın yeni transferi olması beklenen Ryan Babel'in üç gün önce İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Sosyal medyadan İstanbul'un içinde yer aldığı şehirleri paylaşan ve "Bir sonraki durak neresi?" diye soran Hollandalı futbolcu, tatiline başladı.
Premier Lig'den düşen Fulham, eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe, Katar ve Çin'den gelen teklifleri geri çeviren Ryan Babel'in sarı kırmızılılarla bir görüşme daha yapması bekleniyor.
BAŞAKŞEHİR MAÇINA GELEBİLİR
Öte yandan Ryan Babel'in Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmayı da statta takip edeceği iddia ediliyor. Donk, yakın dostu olan Babel'i "Haydi gel kırmızı kafa" diyerek Galatasaray'a davet etmişti.
Gelen bilgilere göre, sezon sonunda sözleşme imzalaması beklenilen Ryan Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca bedelsiz olarak geleceği için 2.2 milyon euro da imza parası ödenecek.
Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı vermişti.
- 18.05.2019
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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