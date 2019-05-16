Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi... - Fotomaç
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Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım geldi.
16 Mayıs 2019 Perşembe 10:10
Güncelleme: 16.05.2019 13:11
Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer çalışmalarına başlayan iki ezeli rakibin adı, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anılıyor.
Özellikle Galatasaray'ın Hollandalı yıldız için ciddi girişimlerde bulunduğu ve 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Ryan Donk'un "Hadi gel kırmızı kafa" diyerek yorum attığı ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdığı Ryan Babel, sosyal medyadan işaret fişeğini çaktı.
Hollandalı yıldız paylaştığı fotoğrafta, dünyanın en büyük şehirlerinin isimlerini paylaşırken, İstanbul yazısı dikkat çekti.