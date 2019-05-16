Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım geldi.

16 Mayıs 2019 Perşembe 10:10 Güncelleme: 16.05.2019 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





