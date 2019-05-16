Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi... - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım geldi.
16 Mayıs 2019 Perşembe 10:10 Güncelleme: 16.05.2019 13:11
Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Transfer çalışmalarına başlayan iki ezeli rakibin adı, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anılıyor.

Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Özellikle Galatasaray'ın Hollandalı yıldız için ciddi girişimlerde bulunduğu ve 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Ryan Donk'un "Hadi gel kırmızı kafa" diyerek yorum attığı ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdığı Ryan Babel, sosyal medyadan işaret fişeğini çaktı.

Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Hollandalı yıldız paylaştığı fotoğrafta, dünyanın en büyük şehirlerinin isimlerini paylaşırken, İstanbul yazısı dikkat çekti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN