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"Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!"

Spor yazarları Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akhisarspor - Galatasaray finalini değerlendirdi. İşte o yazılar...
16 Mayıs 2019 Perşembe 10:09
Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!

KOLEKSİYONCU - LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray-Akhisar maçları hiç kolay olmamıştır. Özellikle Akhisar, G.Saray'a hep ters gelir, kompakt futbol felsefesini başarı ile uygular.

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Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!

Ligde Galatasaray deplasmanda kaybetmiş, evinde de Mitroglou'nun mucizevi golüyle 90 5'te kazanmıştı.

Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!

Akhisar, kupa finaline Manu'yu önde tek bırakıp 1-9-1 taktiği ile oynadı. Topa G.Saray hakim oldu, Akhisar kontrataklarla gol aramayı planladı.

Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!

Terim'in öğrencilerinin, Akhisar duvarını aşabilmek için iki planı olabilirdi: 1- Duran toplar, 2- Araya atılan final pasları.

Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!

Her Galatasaray maçında mutlaka gol atan Manu, Selçuk'un kaptırdığı Güray'ın hücuma taşıyıp pasa dönüştürdüğü topu gol yaptı.

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