'Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!' - Fotomaç
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"Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!"
Spor yazarları Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akhisarspor - Galatasaray finalini değerlendirdi. İşte o yazılar...
16 Mayıs 2019 Perşembe 10:09
KOLEKSİYONCU - LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray-Akhisar maçları hiç kolay olmamıştır. Özellikle Akhisar, G.Saray'a hep ters gelir, kompakt futbol felsefesini başarı ile uygular.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde Galatasaray deplasmanda kaybetmiş, evinde de Mitroglou'nun mucizevi golüyle 90 5'te kazanmıştı.
Akhisar, kupa finaline Manu'yu önde tek bırakıp 1-9-1 taktiği ile oynadı. Topa G.Saray hakim oldu, Akhisar kontrataklarla gol aramayı planladı.
Terim'in öğrencilerinin, Akhisar duvarını aşabilmek için iki planı olabilirdi: 1- Duran toplar, 2- Araya atılan final pasları.
Her Galatasaray maçında mutlaka gol atan Manu, Selçuk'un kaptırdığı Güray'ın hücuma taşıyıp pasa dönüştürdüğü topu gol yaptı.