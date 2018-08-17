Galatasaray, Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, bonservis ücretinin büyük bir bölümünü ise sponsor aracılığıyla karşıladı.



Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bir sponsorumuz, transfer konusunda bize yardımcı olacağını açıkladı. 1-2 saat içinde yüzleri güldürecek haberleri açıklayacağız."

"Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuyu istemiyoruz. Mustafa Pektemek iddiaları söz konusu değil."

"Emre Akbaba transferiyle ilgili 3 milyon Euro'luk teklifimiz geçerli. Bunun üstünü sponsorumuz karşılayacak."

"Biz UEFA'nın bize verdiği sınırlara göre hareket ediyoruz. Sponsorumuz olan NEF'e teşekkür ederiz. Dostlarımızın yardımıyla transfer yapabileceğiz"

"Bugün geleceğimiz adına geniş görüşmeler oldu. Toplantıda transfer dışında Göztepe maçıyla ilgili de konuştuk."

GALATASARAY'DAN KAP'A EMRE AKBABA AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp Abdurrahim Albayrak'ın gün içerisinde yaptığı açıklamaların ardından KAP'a resmi açıklamada da bulundu. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



