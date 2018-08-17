Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak Fenerbahçe'nin de devrede olduğu Emre Akbaba transferinin bittiğini söyledi. Sarı-kırmızılı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada ise "Emre Akbaba transferi konusunda Alanyaspor'la görüşmelere başlandı" açıklaması yaptı.
Galatasaray, Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, bonservis ücretinin büyük bir bölümünü ise sponsor aracılığıyla karşıladı.
Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;
"Bir sponsorumuz, transfer konusunda bize yardımcı olacağını açıkladı. 1-2 saat içinde yüzleri güldürecek haberleri açıklayacağız."
"Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuyu istemiyoruz. Mustafa Pektemek iddiaları söz konusu değil."
"Emre Akbaba transferiyle ilgili 3 milyon Euro'luk teklifimiz geçerli. Bunun üstünü sponsorumuz karşılayacak."
"Biz UEFA'nın bize verdiği sınırlara göre hareket ediyoruz. Sponsorumuz olan NEF'e teşekkür ederiz. Dostlarımızın yardımıyla transfer yapabileceğiz"
"Bugün geleceğimiz adına geniş görüşmeler oldu. Toplantıda transfer dışında Göztepe maçıyla ilgili de konuştuk."
GALATASARAY'DAN KAP'A EMRE AKBABA AÇIKLAMASI
Sarı-kırmızılı kulüp Abdurrahim Albayrak'ın gün içerisinde yaptığı açıklamaların ardından KAP'a resmi açıklamada da bulundu. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
- 17.8.2018 15:55
- Güncelleme: 17.8.2018 19:17
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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