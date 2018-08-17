Galatasaray transferi açıkladı
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan flaş transfer! Emre Akbaba...

    Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...

    'da ikinci başkan Fenerbahçe'nin de devrede olduğu Emre Akbaba transferinin bittiğini söyledi. Sarı-kırmızılı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada ise "Emre Akbaba transferi konusunda Alanyaspor'la görüşmelere başlandı" açıklaması yaptı.

    , Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, bonservis ücretinin büyük bir bölümünü ise sponsor aracılığıyla karşıladı.

    Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

    "Bir sponsorumuz, transfer konusunda bize yardımcı olacağını açıkladı. 1-2 saat içinde yüzleri güldürecek haberleri açıklayacağız."

    "Beşiktaş'tan hiçbir futbolcuyu istemiyoruz. Mustafa Pektemek iddiaları söz konusu değil."

    "Emre Akbaba transferiyle ilgili 3 milyon Euro'luk teklifimiz geçerli. Bunun üstünü sponsorumuz karşılayacak."

    "Biz UEFA'nın bize verdiği sınırlara göre hareket ediyoruz. Sponsorumuz olan NEF'e teşekkür ederiz. Dostlarımızın yardımıyla transfer yapabileceğiz"

    "Bugün geleceğimiz adına geniş görüşmeler oldu. Toplantıda transfer dışında Göztepe maçıyla ilgili de konuştuk."

    Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması

    GALATASARAY'DAN KAP'A EMRE AKBABA AÇIKLAMASI
    Sarı-kırmızılı kulüp Abdurrahim Albayrak'ın gün içerisinde yaptığı açıklamaların ardından KAP'a resmi açıklamada da bulundu. KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    1. 17.8.2018 15:55
    2. Güncelleme: 17.8.2018 19:17
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