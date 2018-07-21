Galatasaray Twitter etkileşimlerinde Avrupa’da ilk 5’te
Galatasaray, 8 milyon 200 bin takipçisiyle Avrupa’da en çok etkileşim alan kulüpler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu listede 5. sırada yer aldı.
İlk Dörtte İngiliz ve İspanyollar var
İspanyol ekibi Barcelona, 42.7 milyon etkileşim ile zirvede yer alırken, onu 27.6 milyon, İspanyol Real Madrid ve 26.2 milyon ile İngiliz Liverpool üçüncü ve 25.4 milyon ile İngiliz Manchester United dördüncü olarak sıralandı. Galatasaray ise 16.6 milyon ile en çok etkileşim alan 5. kulüp olmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda 2018'in ilk 6 aylık sosyal medya etkileşimlerine göre Twitter, Facebook ve Instagram'da toplamda 170 milyon etkileşim alarak Avrupa'da 5. sırada bulunuyor.
- 21.7.2018 14:26
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Galatasaray Twitter etkileşimlerinde Avrupa’da ilk 5’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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