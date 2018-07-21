Galatasaray Twitter etkileşimlerinde Avrupa’da ilk 5’te – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Twitter etkileşimlerinde Avrupa’da ilk 5’te

    Galatasaray Twitter etkileşimlerinde Avrupa’da ilk 5’te

    , 8 milyon 200 bin takipçisiyle Avrupa’da en çok etkileşim alan kulüpler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu listede 5. sırada yer aldı.

    Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan , sosyal medyada zirveye oynuyor. Twitter'da 8.2 milyon takipçisiyle Türkiye'deki spor kulüpleri arasında zirvede bulunan Galatasaray, Avrupa genelinde yapılan ölçümler sonucu ilk sıralarda yer aldı. Deportes&Finanzas adlı araştırma şirketinin 2018 yılının ilk 6 ayında spor kulüplerinin etkileşimlerini incelemesine göre; Twitter'da en çok etkileşim alan kulüpler arasında Galatasaray 5. sırada bulunuyor.

    İlk Dörtte İngiliz ve İspanyollar var
    İspanyol ekibi , 42.7 milyon etkileşim ile zirvede yer alırken, onu 27.6 milyon, İspanyol ve 26.2 milyon ile İngiliz Liverpool üçüncü ve 25.4 milyon ile İngiliz dördüncü olarak sıralandı. Galatasaray ise 16.6 milyon ile en çok etkileşim alan 5. kulüp olmayı başardı.
    Sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda 2018'in ilk 6 aylık sosyal medya etkileşimlerine göre Twitter, Facebook ve Instagram'da toplamda 170 milyon etkileşim alarak Avrupa'da 5. sırada bulunuyor.
    1. 21.7.2018 14:26
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