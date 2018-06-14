Çinko takviye – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Çinko takviye

    Çinko takviye
    Galatasaray Takımı, geçen sezon 'da forma giyen Erol Can Çinko ile anlaştı. 1990 doğumlu Erol, Banvit, Olin Basket, TOFAŞ, Rönesans TED Ankara Kolejliler, formaları giydi.
    1. 14.6.2018
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