Cemal Özgörkey hamlesi – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    hamlesi

    <a href="/index/cemal-ozgorkey?id=54b1f58b-72d0-490d-affd-65dea4c38594" class="" rel="tag">Cemal Özgörkey</a> hamlesi

    Mayıs ayında yapılacak kongre için çalışmalara başlayan eski başkan , 'i de listesine alıyor.

    Mayıs ayında yapılacak kongre için çalışmalara başlayan eski başkan , 'i de listesine alıyor. Özbek'in Özgörkey'i ikna ettiği gelen haberler arasında... Yeni listede Işın Çelebi, Dikran Gülmezgil, Celal Açar, Abdullah Kavukçu ve gibi isimlerin de olacağı belirtiliyor. Özbek, adaylık için değerlendirme sürecinin sürdüğünü söylese de projelerini bitirmek için seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:44
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