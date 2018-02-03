Nagatomo'nun forma numarası belli oldu
Galatasaray’ın yeni sol beki Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı formayı giyecek. Takımda bu numara ile daha önce Sabri Sarıoğlu mücadele etmişti.
Galatasaray'ın Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun giyeceği formanın numarası belli oldu.
Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı terletecek. Japon futbolcu, diğer takımlarında ve son olarak oynadığı Inter'de 55 numarayı tercih etmişti. Galatasaray'da bu numaralı formayı daha önce Sabri Sarıoğlu sırtına geçirmişti. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Sarıoğlu, takımdan ayrılana kadar 55 numarayı giydi. Başarılı futbolcunun geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'ye transfer olmasından dolayı 55 numara takımda boştaydı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
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Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
Nagatomo'nun forma numarası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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