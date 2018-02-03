Nagatomo'nun forma numarası belli oldu

Galatasaray'ın Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun giyeceği formanın numarası belli oldu.



Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı terletecek. Japon futbolcu, diğer takımlarında ve son olarak oynadığı Inter'de 55 numarayı tercih etmişti. Galatasaray'da bu numaralı formayı daha önce Sabri Sarıoğlu sırtına geçirmişti. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Sarıoğlu, takımdan ayrılana kadar 55 numarayı giydi. Başarılı futbolcunun geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'ye transfer olmasından dolayı 55 numara takımda boştaydı.