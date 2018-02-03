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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Nagatomo'nun forma numarası belli oldu

    Nagatomo'nun forma numarası belli oldu

    ’ın yeni sol beki , sarı-kırmızılılarda 55 numaralı formayı giyecek. Takımda bu numara ile daha önce mücadele etmişti.

    'ın Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon sol bek 'nun giyeceği formanın numarası belli oldu.

    Nagatomo, sarı-kırmızılılarda 55 numaralı terletecek. Japon futbolcu, diğer takımlarında ve son olarak oynadığı Inter'de 55 numarayı tercih etmişti. 'da bu numaralı formayı daha önce sırtına geçirmişti. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Sarıoğlu, takımdan ayrılana kadar 55 numarayı giydi. Başarılı futbolcunun geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'ye transfer olmasından dolayı 55 numara takımda boştaydı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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