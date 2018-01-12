40 milyon lira kaynak

G.Saray'ın Turkcell ile dijital platformda yapacağı işbirliği resmiyet kazanıyor. 5 yılı kapsayan proje, bugün Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek törenle tanıtılacak. Turkcell, taraftarlar için 'Sarı, Kırmızı ve Şampiyon' adı verilen üç ayrı paket hazırladı. 500 bin taraftar, bu paketlere geçiş yapıp, aktif rol oynarsa G.Saray'ın kasasına 25 milyon TL girecek. 1 milyon üyeye ulaşılırsa da rakam 40 milyon TL seviyesine çıkacak. Anlaşmaya, telefonlara G.Saray aplikasyonu yüklenmesi, GS Store alışverişi yapılması ve maç bileti temini, dijital sponsorluk da dahil