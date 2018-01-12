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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Sürpriz

    Sürpriz transfer Pato

    Önceki gün GS TV’de “Sürpriz yapabiliriz” diyen tecrübeli hocanın Brezilyalı golcü için gizlice çalışma yürüttüğü ortaya çıktı

    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Sürpriz transfer yapabiliriz" sözleri taraftarlar arasında büyük heyecana neden olurken, ismi gizli tutulan bu futbolcunun Alexandre Pato olduğu belirlendi. Çin'in Tianjin Quanjia takımında oynayan ancak yeni yabancı sınırlaması nedeniyle takımdan ayrılması gündemde olan Brezilyalı golcünün 'la temas halinde olduğu kaydedildi. Bu sezon 24 maçta 15 gol atan 28 yaşındaki , geçmişte de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti.

    Savaş ÇORLU

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:28
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