CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar başladı

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bir haftalık iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan oyuncular, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 22:02
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bir haftalık iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan oyuncular, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek.

Yarın saat 11.00'de yapacağı idman sonrası özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlı ekip, 10 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler!
Mert Hakan: Hakkınızı helal edin!
DİĞER
Fenerbahçe biletini kesmişti! 4 talip birden çıktı
Ankara’da savaş diplomasisi: Kalın ile Umerov görüştü
Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber!
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! 20:09
Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! 19:30
Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! 18:14
Lemina'lı Gabon Milli Takımı için flaş karar! Lemina'lı Gabon Milli Takımı için flaş karar! 17:44
"Arda Güler yeteneğinde çok az oyuncu çıkar" "Arda Güler yeteneğinde çok az oyuncu çıkar" 16:38
F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! 16:34
Daha Eski
Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi! Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi! 15:35
Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi 14:33
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 14:02
Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! 13:38
Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! 13:10
Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! 13:04