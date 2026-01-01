Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi!

Chelsea'de önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İngiliz devi, 2024'ten beri teknik direktörlük görevini üstlenen Enzo Maresca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Chelsea resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpte geçirdiği süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, Kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak ve Kulübe yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılma da dahil olmak üzere dört farklı turnuvada henüz oynanmamış önemli hedefler varken, Enzo ve kulüp, bir değişikliğin takımı sezonu tekrar rayına oturtmak için en iyi şansa sahip kılacağına inanıyor. Enzo'ya gelecekte başarılar dileriz." İfadeleri yer aldı.