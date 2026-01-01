CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi!

Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi!

Chelsea, 2024'ten beri teknik direktörlük görevinde olan Enzo Maresca ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 15:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi!

Chelsea'de önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İngiliz devi, 2024'ten beri teknik direktörlük görevini üstlenen Enzo Maresca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Chelsea resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpte geçirdiği süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, Kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak ve Kulübe yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılma da dahil olmak üzere dört farklı turnuvada henüz oynanmamış önemli hedefler varken, Enzo ve kulüp, bir değişikliğin takımı sezonu tekrar rayına oturtmak için en iyi şansa sahip kılacağına inanıyor. Enzo'ya gelecekte başarılar dileriz." İfadeleri yer aldı.

Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi
İstanbul'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' düzenlendi
DİĞER
Fenerbahçe ve Trabzonspor takibe aldı! Transfer yarışı başladı...
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı: Mücadele devam edecek | Batı'nın düştüğü nokta zillettir
Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum"
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi 14:33
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 14:02
Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! 13:38
Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! 13:10
Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! 13:04
Oulai Afrika Kupası’nda geceye damga vurdu Oulai Afrika Kupası’nda geceye damga vurdu 12:47
Daha Eski
Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum" Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum" 12:40
Beşiktaş NBA Avrupa'ya katılacak mı? Beşiktaş NBA Avrupa'ya katılacak mı? 12:38
Spor camiasından yeni yıl mesajları! Spor camiasından yeni yıl mesajları! 12:31
F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor! F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor! 11:43
Brentford-Tottenham maçı bilgileri! Brentford-Tottenham maçı bilgileri! 11:38
F.Bahçeli Yöneticilerden Filistin'e destek! F.Bahçeli Yöneticilerden Filistin'e destek! 11:34