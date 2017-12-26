 G.Saray'dan seçim duyurusu! 29 Aralık'a kadar... – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    G.Saray'dan seçim duyurusu! 29 Aralık'a kadar...

    G.Saray'dan seçim duyurusu! 29 Aralık'a kadar...

    Kulübü, seçime girecek olan adayların belgelerini 29 Aralık Cuma gününe kadar Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmesi gerektiği resmi siteden yaptığı açıklama ile duyurdu.

    İşte yapılan o açıklama:

    13-20 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülen Olağanüstü Seçim Genel kuruluna katılacak adayların, Kulüp Tüzüğünün 61.maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık 2017 Cuma günü saat: 18:00' e kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

    İlgili Tüzük maddesi uyarınca, Tüzüğün 61. Maddesinde şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini Divan Kurulu Başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar.

    Konu önemine binaen tüm kamuoyunun bilgisine sunulur.

    Spor Kulübü
    Divan Kurulu Başkanlığı

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:36
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