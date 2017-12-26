G.Saray'dan seçim duyurusu! 29 Aralık'a kadar...
Galatasaray Kulübü, seçime girecek olan adayların belgelerini 29 Aralık Cuma gününe kadar Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmesi gerektiği resmi siteden yaptığı açıklama ile duyurdu.
İşte yapılan o açıklama:
13-20 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülen Olağanüstü Seçim Genel kuruluna katılacak adayların, Kulüp Tüzüğünün 61.maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık 2017 Cuma günü saat: 18:00' e kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
İlgili Tüzük maddesi uyarınca, Tüzüğün 61. Maddesinde şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini Divan Kurulu Başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar.
Konu önemine binaen tüm kamuoyunun bilgisine sunulur.
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanlığı
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:36
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''Arda, G.Saray'a gelebilir!''
Toplam 4
Yorum
Aslan TERIME TAVRIM SUDAN SEBEBLERLE TAKIMI TERK ETMESI VE GSARAYIN ELEMANI KELIMESINI KENDINE YAKISTIRMAMASIYDI ARDA ISE KENDI SILMISTI GSARAYI !
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RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor
Toplam 7
Yorum
fener emekliliğin tadını çıkıyor kendine tavla okey hobisi bulmuş nasıl olsa sözleşme sağlam parasınıda alıyor bu sözleşmeyi yapanlar düşünsün
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"Fenerbahçe karşısında sürpriz yapabiliriz"
Toplam 1
Yorum
aslan fb baskılı oynarsa 3-1 yener istanbulsporu
G.Saray'dan seçim duyurusu! 29 Aralık'a kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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