 3 yıllığına seçilecek – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    3 yıllığına seçilecek

    3 yıllığına seçilecek
    Galatasaray yönetimi, 20 Ocak'ta yapılacak olan erken seçim öncesi camiadan gelen süre eleştirilerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçim toplantısı her zaman yapılabilir" denilerek şu ifadelere yer verildi: Seçilecek organların görev süresi 3 yıldır. Seçimli genel kurul kararı alan yönetim kurulunun ve diğer kurulların müstafi sayılması iddiasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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