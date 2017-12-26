3 yıllığına seçilecek

Galatasaray yönetimi, 20 Ocak'ta yapılacak olan erken seçim öncesi camiadan gelen süre eleştirilerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçim toplantısı her zaman yapılabilir" denilerek şu ifadelere yer verildi: Seçilecek organların görev süresi 3 yıldır. Seçimli genel kurul kararı alan yönetim kurulunun ve diğer kurulların müstafi sayılması iddiasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır.