Igor Tudor'un sonunu getiren hatalar...

Ligin ilk 8 haftasında 7 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray'da işler yolunda gidiyordu. Ta ki 9. haftadaki Fenerbahçe maçına kadar...



Sahasında Fenerbahçe'yi mağlup edemeyen Galatasaray'da fatura Tudor'a kesilmişti. Hırvat hocanın tartışılmaya başlanması bu maç ile oldu... 3'lü savunma tercihiyle takımını sahaya süren Tudor, takımın gol makinesi Gomis'i maç 0-0 devam ederken Eren Derdiyok ile değiştirdi ve bu hamlesi taraftarların tepkisini çekti. Ardından takımın hücum hattındaki en etkili ismi olan Feghouli'yi çıkarıp Ahmet Çalık'ı sahaya süren Tudor, adeta 1 puana razı oldu.



TRABZON'DA YOKLARI OYNADI!

Fenerbahçe maçının ardından sarı-kırmızılı takım Trabzonspor deplasmanına gitti. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor karşısında yokları oynayan Galatasaray, bordo-mavili takıma karşı pozisyon bulmakta zorlandı. Takımını derbiye iyi hazırlayamayan Tudor için tehlike sirenleri daha yüksek çalmaya başladı.



Trabzon mağlubiyeti sonrası evinde Gençlerbirliği'ni 5-1'le geçen Galatasaray'da Tudor'un vadesi biraz daha uzadı. Ardından gidilen Başakşehir deplasmanı işlerin hiç de öyle olmadığını gösterdi.



3-5-2 TERCİHİ

Tudor, Gençlerbirliği karşısında sahaya sürdüğü, 3-5-2 dizilişini Başakşehir deplasmanında da kullandı ve ileri uçta Gomis-Eren ikilisini oynattı. Yüksek pas yüzdesi ve etkili hücum silahları olan Başakşehir, Galatasaray'ın baskısını pasla rahat bir şekilde kırdı ve bulduğu pozisyonları çok iyi değerlendirdi. Cimbom, Başakşehir'e 5-1 kaybederken tartışılan tek isim yine Tudor ve verdiği 3-5-2 kararıydı. Süper Lig'de çift forvetle hangi takıma karşı oynanmaz diye bir soru sorulsa, sonuç şüphesiz Başakşehir çıkardı. Ancak Tudor, ilginç kararlarına bir yenisini daha ekleyince Galatasaray, tarihi bir yenilgi aldı...







REAKSİYON YOK!

İçerideki maçlarda kaos futbolunu çok iyi oynayan Galatasaray, Alanyaspor'u 2-0'la geçti ve bir başka önemli maç olan Beşiktaş deplasmanına gitti. Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların yoğun baskısı altında, Tudor'un öğrencileri maça iyi başlasa da Muslera'nın hatasıyla yenilen ilk golün ardından adeta dağıldı.



Yenilen golün ardından ne takım, ne de Tudor beklenen reaksiyonu veremedi. Tarihi bir fark yenebilecek mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan Galatasaray'da Igor Tudor'un büyük maç kazanamama ve deplasmanlarda beklenen oyunu sahaya yansıtamaması eleştirileri daha da arttı. Bu mağlubiyetle liderliği Başakşehir'e kaptıran Galatasaray camiasında Tudor'un çok geç olmadan gönderilmesi gerektiği fikri genel kurul ve yönetimde konuşulmaya başlandı.



Beşiktaş yenilgisi sonrası evinde Akhisar'ı 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takımda Başakşehir'ın puan kaybetmesiyle liderlik koltuğu geri alındı ve Tudor, kısa da olsa rahat bir nefes aldı. Ta ki Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına gidene kadar...



Malatya deplasmanına takımın en önemli yıldızlarından Mariano olmadan çıkan Galatasaray'da Serdar Aziz de sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Tudor, bu eksiklerin yerine Denayer ve Ahmet Çalık'a şans verdi.







İLK ŞUT 74'TE!

Ligin en çok ikili mücadele ve hava topu kazanan takımı Yeni Malatyaspor, evinde çok disiplinli ve sert bir oyun oynadı. Deplasmanlarda beklenen reaksiyonu veremeyen Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarıda Tudor, Maicon ile Rodrigues'i değiştirdi ve risk aldı. Ancak kaleyi bulan ilk şutu 74'te Ndiaye ile atan Galatasaray'da etkisiz performans ve alınan yenilgi sonrası Tudor için rüyanın sonu geldi.



Galatasaray tarihinin belki de en pahalı ve en iyi kadrosunu yönetme şansı verilen Igor Tudor, kaprisleri ve yetersizliğiyle adeta eline geçen fırsatı tepti. Geleceğin Conte'si olarak lanse edilen Tudor, ilk büyük sınavından geçemedi. Galatasaray performansıyla sınıfta kalan Tudor'un teknik adamlık kariyerinin bundan sonra nasıl ilerleyeceği ise merak konusu...



DEPLASMANDA KAZANAMIYOR!

Galatasaray, geçen sezonun 21. haftasında göreve başlayan Igor Tudor yönetiminde çıktığı deplasman maçlarının büyük bölümünde puan kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Hırvat teknik adam idaresinde rakip sahalarda oynadığı 17 maçın 7'sini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Hırvat teknik adamın takımı, Süper Lig'deki 15 deplasman müsabakasından 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Tudor yönetiminde UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda dış sahada oynadığı birer karşılaşmada ise rakiplerine yenildi.



TUDOR'UN DEPLASMAN KARNESİ

Igor Tudor'un teknik direktörlük kariyerindeki deplasman performansı şöyle:







IGOR TUDOR'UN GALATASARAY KARNESİ

Maç: 34

Galibiyet: 19

Beraberlik: 4

Mağlubiyet: 11



IGOR TUDOR KİMDİR?

Igor Tudor, 16 Nisan 1978 tarihinde Yugoslavya'da doğdu.

Tudor, futbolculuk kariyerine stoper olarak Hajduk Split'de başladı. 1995-99 yılları arasında 58 maça çıkan Tudor 3 gol buldu.

1999 tarihinde Juventus'un dikkatini çeken Tudor, 2007 senesinde kadar Juventus formasıyla çıktığı 111 maçta 15 gol buldu. 2007-08 sezonunda tekrar Hajduk Split'e döndü ve burada futbolculuk kariyerini noktaladı.

2013-15 yılları arasında Hajduk Split ile teknik direktörlük kariyerine başlayan Tudor, 2015-16 sezonunda PAOK teknik direktörlüğü yaptı. 2016-17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varan Tudor, aynı sezonun 20. haftasında lig devam ederken Galatasaray ile anlaştı.