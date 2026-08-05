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Haberler Futbol Mallorca, PSG'yi üçledi!

Mallorca, PSG'yi üçledi!

Hazırlık maçı kapsamında PSG ile karşılaşan Mallorca, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 01:03
Mallorca, PSG'yi üçledi!

La Liga ekibi Mallorca, hazırlık maçı kapsamında sahasında Fransız devi PSG'yi ağırladı. İspanyol temsilcisi, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Mallorca'nın gollerini 21. dakikada Zito Luvumbo, 40. dakikada Jan Virgili Tenas ve 51. dakikada Antonio Raillo kaydetti.

Luis Enrique yönetimindeki Paris ekibi, hazırlık maçları kapsamında bir sonraki sınavını 8 Ağustos'ta Manchester United karşısında verecek. Fransız temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından 12 Ağustos'ta UEFA Süper Kupası'nda son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile kupa mücadelesine çıkacak.

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