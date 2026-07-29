Yeşil sahaların en fizikli ve bitirici forvetleri arasında gösterilen Belçikalı dünya yıldızı Romelu Lukaku, sergilediği üst düzey performanslar ve transferleriyle futbol dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli takım ve kulüp düzeyinde attığı kritik goller, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle tanınan tecrübeli golcü, sporseverlerin en çok merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Arama motorlarında "Romelu Lukaku kimdir?", "Lukaku kaç yaşında?", "Romelu Lukaku aslen nereli?", "Lukaku hangi mevkide oynuyor?" ve "Lukaku hangi takımlarda oynadı?" başlıkları futbol tutkunları tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte Romelu Lukaku'nun hayatı, memleketi, yaşı, kariyeri ve biyografisinin tüm detayları...

ROMELU LUKAKU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Romelu Lukaku (tam adıyla Romelu Menama Lukaku Bolingoli), 13 Mayıs 1993 tarihinde Belçika'nın Antwerpen şehrinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Aslen Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli bir aileden gelen Lukaku, Belçika vatandaşlığına sahiptir ve uluslararası seviyede Belçika Milli Takımı'nın formasını giymektedir. Babası Roger Lukaku da zamanında profesyonel bir futbolcu olarak görev yapmıştır.

ROMELU LUKAKU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Romelu Lukaku, hücum hattında Santrfor (Forvet / No: 9) pozisyonunda görev yapmaktadır. Sol ayaklı olan 1.91 metre boyundaki golcü futbolcu; yüksek fiziği, sırtı dönük oyundaki hakimiyeti, patlayıcı gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dünyanın en tehlikeli santrforlarından biri olarak kabul edilmektedir.

ROMELU LUKAKU'NUN FUTBOL KARİYERİ VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbola genç yaşta Belçika'nın altyapı kulüplerinde başlayan Lukaku, profesyonel kariyerine adım attığı Anderlecht formasıyla henüz 16 yaşındayken gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Kariyeri boyunca Avrupa'nın en dev kulüplerinde forma giyen yıldız golcünün oynadığı takımlar sırasıyla şunlardır:

Anderlecht (2009 - 2011): Genç yaşta A takıma yükseldi, Belçika Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı.

Genç yaşta A takıma yükseldi, Belçika Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı. Chelsea (2011 - 2014): İngiltere Premier Lig'e büyük umutlarla transfer oldu.

İngiltere Premier Lig'e büyük umutlarla transfer oldu. West Bromwich Albion (Kiralık, 2012 - 2013): Premier Lig'de kiralık olarak attığı 17 golle rüştünü ispatladı.

Premier Lig'de kiralık olarak attığı 17 golle rüştünü ispatladı. Everton (2013 - 2017): Kulüp tarihinin en golcü oyuncularından biri haline gelerek dünya çapında yıldızlaştı.

Kulüp tarihinin en golcü oyuncularından biri haline gelerek dünya çapında yıldızlaştı. Manchester United (2017 - 2019): Yüksek bonservis bedeliyle transfer olduğu Kırmızı Şeytanlar'da önemli skor katkısı sağladı.

Yüksek bonservis bedeliyle transfer olduğu Kırmızı Şeytanlar'da önemli skor katkısı sağladı. Inter (2019 - 2021 / Kiralık 2022 - 2023): İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşadı, ligin en değerli oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşadı, ligin en değerli oyuncusu seçildi. Chelsea (2021 - 2024): Londra ekibine rekor bonservisle geri döndü.

Londra ekibine rekor bonservisle geri döndü. Roma (Kiralık, 2023 - 2024): İtalya'ya dönerek başkent ekibinde hücum hattının lideri oldu.

İtalya'ya dönerek başkent ekibinde hücum hattının lideri oldu. Napoli (2024 - Günümüz): İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olmuştur.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI BAŞARILARI

Belçika Milli Takımı tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanını elinde bulunduran Romelu Lukaku; 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarının yanı sıra Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda (EURO) milli formayı başarıyla temsil etmiş ve Belçika'nın "Altın Jenerasyonu"nun en önemli hücum silahı olmuştur.