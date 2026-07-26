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Haberler Futbol Real Madrid’den 120 milyon euro

Real Madrid’den 120 milyon euro

İspanyol devi Real Madrid, hücum hattını geleceğe dönük bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. İspanyol basınındaki haberlere göre; milli yıldızımız Arda Güler'in forma giydiği eflatun-beyazlılar, Alman ekibi Leipzig'in 19 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande için 120 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. Diomande, geçen sezon 33 maçta 12 gol, 8 asist yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Real Madrid’den 120 milyon euro
İspanyol devi Real Madrid, hücum hattını geleceğe dönük bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. İspanyol basınındaki haberlere göre; milli yıldızımız Arda Güler'in forma giydiği eflatun-beyazlılar, Alman ekibi Leipzig'in 19 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande için 120 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. Diomande, geçen sezon 33 maçta 12 gol, 8 asist yaptı.
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