UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, zorlu Avrupa mesaisinde Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Midtjylland ile yeşil sahada kozlarını paylaştı. Mücadelesi ve yüksek temposuyla nefes kesen karşılaşmaya siyah-beyazlıların milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü damga vurdu. Karşılaşmanın kırılma anında ceza sahası dışından jeneriklik bir vuruşa imza atan Orkun Kökçü, stadyumu ayağa kaldırdı. Futbolseverler ve Beşiktaşlı taraftarlar arama motorlarında "Beşiktaş Midtjylland Orkun Kökçü golü izle", "Orkun Kökçü golü video izle" ve "Beşiktaş - Midtjylland maç özeti TRT Spor" aramalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İşte 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanan Beşiktaş - Midtjylland maçında Orkun Kökçü'nün attığı muhteşem golün detayları ve maç özeti bilgileri...

ORKUN KÖKÇÜ'DEN JENERİKLİK GOL!

Karşılaşmada ceza sahası yayının hemen dışından topla buluşan milli futbolcu Orkun Kökçü, rakiplerinden sıyrılarak sağ ayağıyla yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu Midtjylland kalecisinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturdu.

Milli yıldızın bu şık golü, maçın en çok konuşulan ve sosyal medyada viral olan anları arasında yerini aldı.