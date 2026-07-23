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Haberler Futbol Barcelona, Karim Adeyemi'yi resmen açıkladı!

Barcelona, Karim Adeyemi'yi resmen açıkladı!

Borussia Dortmund'dan ayrılan Karim Adeyemi, Barcelona'ya 5 yıllık imza attı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 15:27
Barcelona, Karim Adeyemi'yi resmen açıkladı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Karim Adeyemi, kariyerini İspanya'da sürdürecek. 24 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibinin, yıldız futbolcuya sezon başına net 6 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Borussia Dortmund ile Barcelona'nın, 22 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak 9 milyon euroya kadar ulaşabilecek bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı ifade edildi.

Bu transferle birlikte Karim Adeyemi, Ousmane Dembele'nin ardından 21. yüzyılda Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Borussia Dortmund, Adeyemi'yi 2022 yılında Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Alman kulübünün bu transferden elde edeceği toplam gelirin, bonuslarla birlikte o dönem ödediği rakama yaklaşması bekleniyor.

Öte yandan Dortmund'un, anlaşmaya futbolcunun gelecekteki olası satışından yüzde 35 pay almasını sağlayan bir madde de eklettiği öğrenildi.

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