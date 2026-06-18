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Haberler Futbol Brest Teknik Direktörü Eric Roy hayatını kaybetti

Brest Teknik Direktörü Eric Roy hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'in Teknik Direktörü Eric Roy hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 07:53
Brest Teknik Direktörü Eric Roy hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'in 58 yaşındaki Fransız teknik direktörü Eric Roy hayatını kaybetti.

Eric Roy'un pankreas kanseri nedeniyle vefat ettiği aktarıldı.

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