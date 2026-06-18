Brest Teknik Direktörü Eric Roy hayatını kaybetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'in 58 yaşındaki Fransız teknik direktörü Eric Roy hayatını kaybetti.

Eric Roy'un pankreas kanseri nedeniyle vefat ettiği aktarıldı.

⚫ Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la tristesse que nous ressentons après la disparition de notre coach Éric Roy. Le Président, la direction et l'ensemble du Stade Brestois 29 partagent la douleur de sa famille, de son épouse, de ses 2 enfants, ainsi que… pic.twitter.com/huowypFr4q