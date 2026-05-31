Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Güney Afrika'nın Dünya Kupası yolculuğu vize sorunları nedeniyle ertelendi

Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için organizasyonun ev sahiplerinden Meksika'ya 31 Mayıs Pazar günü yapmayı planladığı uçuşun, bazı oyuncular ile yetkililerin vizelerinde yaşanan sorun dolayısıyla gerçekleşemediği bildirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 18:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 18:20
Güney Afrika Futbol Federasyonundan (SAFA) yapılan açıklamada, "Güney Afrika Milli Futbol Takımı, bazı oyuncular ve yetkililer vize konusunda sorunlar yaşadı. Sonuç olarak grup planlandığı gibi bu sabah seyahat edemedi." denildi.

Açıklamada, "SAFA, takımın 11 Haziran'da Azteca Stadı'nda ev sahiplerinden Meksika ile yapacağı açılış maçından önce en kısa sürede Meksika'ya seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Takımın turnuva hazırlıklarının yolunda gitmesini sağlamaya kararlıyız. Milli takım, yola çıkana kadar Johannesburg'da antrenmanlarına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika, ev sahiplerinden Meksika ile 11 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Güney Afrika, A Grubu'nda Meksika dışında Güney Kore ve Çekya ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

